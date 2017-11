L'ENAC, ISAE SUPAERO et l'ONERA créent une école de recherche

Les deux écoles et l'institut de recherche créent le plus grand campus mondial en ingénierie aéronautique et spatiale. Un projet financé à hauteur de 3,7 M€ sur dix ans.

Le projet de "Graduate School in Aerospace Engineering", soutenu par l'ENAC, ISAE SUPAERO et l'ONERA, est désormais officiellement labellisé par l'Agence Nationale de la Recherche. Ce projet fait partie des 29 qui ont été sélectionné sur un total de 190 dossiers de candidatures de création d'écoles de recherche au niveau national. L'Ecole de recherche, portée par l'ENAC, ISAE SUPAERO et l'ONERA, "constituera le plus grand campus mondial dans le domaine de l'ingénierie aéronautique et spatiale avec plus de 250 chercheurs et plus de 280 doctorants et post-doctorants". Financée à hauteur de 3,7 M€ sur une durée de dix ans, la "Graduate School in Aerospace Engineering" veut lier au meilleur niveau formation et recherche multidisciplinaire, construire "des partenariats internationaux stratégiques en attirant les meilleurs étudiants et doctorants"