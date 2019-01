L'ENAC Alumni organise ses premiers Etats de l'Air

L'Association des anciens élèves de l'ENAC organise le 7 février 2019 à Paris ses premiers Etats de l'Air avec des thématiques passionnantes et un très beau plateau de professionnels du transport aérien.

Pour ses premiers Etats de l'Air, l'ENAC Alumni a frappé fort avec un beau panel d'intervenants et des thématiques passionnantes. Ces Etats de l'Air se dérouleront au siège de la DGAC à Paris, le 7 février prochain. Un programme fourni, concocté par l'ENAC Alumni et qui se déclinera en plusieurs ateliers de 9 h à 18 h dans des salles différentes. De 9h45 à 10h45 : Les saturations vont-elles brider le développement du transport aérien européen ?; Exploiter les nouveaux concepts et outils de formation dans le cadre réglementaire du transport aérien; Régulation EASA pour les nuls//drones : convergences et divergences des réglementations en cours d'élaboration (Oaci, Jarus, Easa, France). De 11h00 à 12h30 : Evolutions des risques sur la sécurité et la cyber sécurité, E-Operations : EFB, PPV - quelles solutions, quelles réglementations. De 14h00 à 15h30 : Big data et intelligence artificielle vont-ils changer les modèles commerciaux et opérationnels du transport aérien ?; Les méthodes agiles : leur impact sur le management des équipes, et le développement de produits et de services complexes; Les réserves de maintenance : une analyse à partager//les coûts de restitution en fin de location : du budget à la pratique. De 15h45 à 17h00 : L'aéroport du futur : environnement, parcours client, typologies de hub; Evolution des approches de précision et décollage sans visibilité; SGS : une vision transverse//culture juste et communication sécurité. De 17h15 à 18h : Le transport aérien dans 10 ans : quels rêves deviendront réalité ?. Pour en savoir plus sur les différents intervenants : http://www.enac.fr