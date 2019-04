L'Embraer Praetor 600 reçoit son certificat de type

Embraer a reçu de l'ANAC, l'agence nationale de l'aviation civile, la certification de type du Praetot 600, intervenue six mois après que l'avionneur ait dévoilé son dernier jet d'affaires super milieu de gamme au cours de la dernière convention NBAA.

L'avionneur brésilien a terminé les vols d'essai de certification de son Praetor 600, le 11 mars 2019. Trois appareils ont servi dans le cadre de la campagne d'obtention du certificat de type, soit deux prototypes et un appareil conforme à la production en série, qui ont permis d'accumuler 440 heures de vol en l'espace de 372 vols réalisés à Gaviao Peixoto.

Praetor 600 et 500 sont directement dérivés des Legacy 450 et 500. Mais il ne s'agit pas pour autant de copies conformes. Les Praetor diffèrent, d'abord au niveau de leur voilure, qui gagne 1,27 m grâce à la présence de nouveaux winglets plus grands.

Voilure et fuselage sont produits à Evora, au Portugal. Le Praetor 600, en vertu de la présence de deux réservoirs ventraux, gagne en tour de taille, ou plutôt en autonomie.

Il est motorisé par le biais de deux Honeywell HTF7500E, turboréacteur qui se distingue également par ses 2,2 kN de poussée supplémentaire, car il s'agit d'une nouvelle version du turboréacteur américain.

Ainsi le Praetor 600 peut parcourir 3 900 nautiques (7 200 km), ce qui représente 760 nautiques de plus que le Legacy 500 dont il est dérivé… et 300 nautiques de plus que son concurrent, le Gulfstream G280. Le Praetor 500 peut parcourir 3 250 nautiques (soit 6 019 km), contre 2 900 nautiques pour le Legacy 450.