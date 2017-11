L'Embraer KC-390 arrive en Floride pour une série d'essais en vol

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Aviation légère et d'affaires

Depuis le commencement de la campagne d'essais en vol en octobre 2015, les deux prototypes du KC-390 ont accumulé plus de 1 450 heures de vol. La capacité opérationnelle initiale (IOC) devrait être atteinte à la fin de cette année, avec la première livraison pour 2018.

Au cours des trois prochaines semaines, l'appareil effectuera une série d'essais au niveau avionique, bruit externe et opérations avec vent traversier. "Nous sommes très satisfaits de la maturité que cet appareil a déja atteinte et sommes persuadés que la certification se fera ainsi qu'annoncée, à la date prévue", a commenté Jackson Schneider, pdg d'Embraer.

L'Embraer KC-390, avion de transport et ravitailleur en vol biréacteur à aile haute, vient d'arriver en Floride, aux Etats-Unis, pour une série d'essais en vol qui seront intégrés à sa campagne de certification. L'appareil a quitté le Brésil dimanche dernier (soit le 19 novembre) pour gagner les établissements Embraer de Jacksonville le 20 novembre.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.