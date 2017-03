L'Embraer E195-E2 a effectué son premier vol

Dix mois après le premier vol de l'E190-E2, Embraer a procédé au vol inaugural de l'E195-E2 avec une avance certaine sur son calendrier. Ainsi le plus gros appareil biréacteur de transport régional de l'avionneur brésilien a effectué son premier vol le mercredi 29 mars.

Le biréacteur a décollé de la piste de São José dos Campos au Brésil pour un vol de deux heures, débutant ainsi la campagne de certification. Aux commandes de l'appareil, les pilotes Márcio Brizola Jordão et José Willi Pirk étaient assistés des ingénieurs d'essais en vol Celso Braga de Mendonça et Mario Ito.

L'équipage a ainsi évalué les performances de l'appareil, les qualités de vol et les réponses des systèmes, tels que le pilote automatique, le pilotage avec commandes de vol électriques en mode direct, la rétraction du train d'atterrissage.

Embraer va utiliser deux appareils dans le cadre de sa compagne de certification. Le premier prototype sera consacré aux essais aérodynamiques et de performances, le second appareil qui effectuera également son premier vol avant la fin de cette année, sera quant à lui utilisé pour la validation des tâches de maintenance et la validation cabine.

L'E195-E2 entrera en service au cours du premier semestre 2019, au sein de la compagnie cliente Azul Brazilian Airlines. L'appareil a accumulé à ce jour 90 commandes fermes.