L'EASA lance une campagne contre les comportements inappropriés à bord

Toutes les 3 heures, la sécurité d’un vol est mise à mal en Europe en raison du comportement inapproprié d’un passager. Plus grave encore, plus de 70% de ces incidents conduisent à une forme d’agression de telle sorte qu’une fois par mois, la situation de dégrade au point de provoquer l’atterrissage d’urgence d’un appareil sur l’aéroport le plus proche.

Des incidents de plus en plus nombreux qui ont un impact direct sur la sécurité des équipages et passagers en introduisant un risque inutile à bord. C’est pourquoi l’EASA et l’IATA ont lancé cette semaine une campagne « Not On My Flight » (« Pas sur mon vol ») qui vise à attirer l’attention sur les comportements inappropriés. « Un vol doit être une expérience agréable et sûre, explique Patrick Ky, Directeur exécutif de l’EASA. On ne peut absolument pas tolérer des comportement inappropriés à bord ».

https://www.easa.europa.eu/notonmyflight