L'E-2D Advanced Hawkeye a été ravitaillé pour la première fois

Northrop Grumman a annoncé, le 31 octobre, que l'E-2D Advanced Hawkeye avait été ravitaillé pour la première fois en juillet dernier. Le vol a duré quatre heures et a permis l'échange de 1 700 livres de carburant, soit un peu plus de 771 kg.

Ce premier ravitaillement a ainsi eu lieu le 14 juillet. Le premier E-2D équipé d'un système de ravitaillement était accompagné par un KC-130 Hercules de la marine américaine. Des points de contacts ont été effectués à plusieurs reprises, la procédure ayant été menée douze fois. Toutefois le carburant n'a été échangé que lors de deux contacts. « Faire passer du carburant pour la première fois en vol est une étape majeur dans le développement [du système de ravitaillement de] l'E-2D. Cela va permettre d'accroître la portée et la ténacité des capacités de commande et de contrôle que fournit l'E-2D aux Etats-Unis et aux forces alliées », s'est félicité le capitaine Keith Hash, directeur du programme E-2/C-2 Airborne Tactical Data Systems.

En 2013, Northrop Grumman s'est vu confier par la marine américaine un programme de modernisation des E-2D Advanced Hawkeye dans le but de les équiper de systèmes de ravitaillement. Le premier vol d'un E-2D équipé d'une perche fut conduit en décembre 2016. Le contrat prévoit la modification de trois aéronefs afin de conduire les essais. Une fois le système éprouvé, un retrofit de la flotte d'E-2D devrait débuter en 2018.

Grâce à ce système de ravitaillement, les capacités de la marine américaine seront considérablement accrues. En effet, les Advanced Hawkeye pourront mener des missions de plus longue durée et donc apporter un plus grand nombre de renseignements aux forces armées. Northrop Grumman estime que les opérations des Advanced Hawkeye pourront s'étendre au-delà des sept heures de vol.

Des modifications ont été apportées aux E-2D afin de leur permettre d'être ravitaillé. Elles sont également liées à cet allongement de la durée des missions. Outre l'ajout d'une perche de ravitaillement, les sièges ont été modifiés ainsi que les logiciels de contrôle de vol.