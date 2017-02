L'AW169 certifié par la FAA

Sept mois. C'est le temps qu'il aura fallu pour que le Leonardo AW169 obtienne sa certification FAA, après celle de l'agence européenne de la sécurité aérienne. La machine, un hélicoptère biturbomoteur de milieu de gamme, va pouvoir enfin être livrée à ses clients américains, livraisons qui devraient commencer cette année, a annoncé le constructeur.

L'AW169 est un hélicoptère de 4,6 t motorisé par une paire de Pratt & Whitney PW210A d'une puissance avoisinnant les 1 000 chevaux sur arbre. L'appareil a été livré jusqu'alors à "plus de 20 exemplaires" à la clientèle depuis sa certification AESA. Plus de 150 appareils ont été commandés selon Leonardo, nombre comprenant les commandes fermes et optionnelles.

Toutes les machines seront livrées depuis l'usine Leonardo de Vergiate en Italie. L'ouverture d'une seconde chaîne d'assemblage fut un temps envisagée à Philadelphie (là ou l'AW609 effectue ses essais en vol), décision qui n'a pas été suivie pour le moment d'effet.