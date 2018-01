L'AW109 Trekker a obtenu sa certification de type AESA

Le nouvel hélicoptère léger bimoteur de Leonardo a reçu sa certification de type Aesa.

Le Leonardo AW109 Trekker a obtenu sa certification de type Aesa le 26 décembre 2017. Les livraisons débuteront au cours du premier trimestre de cette année. Cette certification marque l'entrée de l'hélicoptériste sur le segment des hélicoptères bimoteurs légers.

Le Trekker est une version à patins de l'AW109S Grand, avec un cockpit signé Genesys Aerosystems, tandis que la motorisation est assurée par une paire de turbomoteurs Pratt & Whitney Canada PW207C de 815 chevaux sur arbre, lui permettant une vitesse maximale de 168 kts soit 311,1 km/h.

Le Trekker vise les marchés parapublics et utilitaires. La cabine permet le transport de six passagers ou d'un brancard avec trois à quatre infirmiers ou deux brancards et deux infirmiers. L'appareil est entre-autres équipé d'un système en alimentation carburant résistant aux crashes ainsi que d'une BTP capable de fonctionner pendant trente minutes sans lubrifiant.

Leonardo dispose d'un carnet de commandes de 40 machines.