L'avion turc Hürküş-B réalise son premier essai en vol

Le 30 janvier, Turkish Aerospace Industries a annoncé que l'avion d'entraînement Hurkus B avait réalisé son premier essai en vol.

Suite à ce premier essai en vol, l' Hürküş-B doit mener de nouveaux tests avant de rejoindre les forces aériennes turques. Durant les prochains mois, « les moteurs, l'avionique, la stabilité » de l'appareil seront contrôlés et vérifiés à travers une série d'essais, explique Turkish Aerospace Industries (TAI).

Après avoir effectué 90 heures d'essais en vol, il est ensuite prévu que l'Hürküş-B, dédié à l'entraînement, rejoigne les forces turques durant le milieu de l'année. Le gouvernement turc a d'ailleurs annoncé que les livraisons débuteraient début juin.

L'Hürküş-B est développé par l'industriel TAI dans le cadre d'un programme signé en 2006 avec le sous secrétaire turc à la défense. Deux versions de l'appareil ont été mises au point. L'Hürküş-A, dédié à l'aviation civile, et l'Hürküş-B, version avancée spécialement conçu pour les forces turques. L'Hürküş-B est équipé d'une avionique moderne comprenant un HUD, des écrans MFD et un système de mission. Par ailleurs, « le cockpit et tous les systèmes tels que le siège éjectable, l'oxygène et le train d'atterrissage ont été développés comme pour un jet d'entraînement », met en avant TAI.