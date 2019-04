L'Australie reçoit son dernier P-8A Poseidon

La Royal Australian Air Force (RAAF) a reçu son dernier P-8A Poseidon.

Le département à la défense australien a annoncé le 9 avril avoir reçu le huitième et dernier P-8A Poseidon, venant ainsi compléter la flotte de la RAAF. L'appareil vient renforcer les moyens de l'Australie et permettra de mener des missions de lutte anti-sous-marine ainsi que des missions ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance) en milieu terrestre et maritime et des opérations de recherche et sauvetage (SAR).

Ce huitième appareil, actuellement aux Etats-Unis pour la conduite d'une série de tests, a été équipé de capteurs permettant de suivre son état général ainsi que celui des équipements à bord. L'objectif est de pouvoir collecter de meilleures informations afin d'améliorer les procédures de maintenance à conduire pour, in fine, disposer d'un meilleur taux de disponibilité du P-8A.

Outre cet avion de patrouille maritime, la RAAF a reçu un peu plus tôt deux nouveaux F-35. La flotte en service se compose désormais de quatre chasseurs Lockheed Martin de cinquième génération. Au total, ce sont huit F-35 JSF qui devraient être remis à l'Australie au cours de l'année 2019, détaillait le département à la défense le 8 avril. Ils font partie de la commande initiale passée par la RAAF et portant sur 72 appareils.