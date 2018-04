L'Australie reçoit son dernier C-27J Spartan

La Royal Australian Air Force a annoncé avoir réceptionné le 18 avril son dernier C-27J Spartan. Il vient compléter une flotte désormais constituée de 10 appareils.

Le 10ème C-27J Spartan a été réceptionné lors d'une cérémonie organisée sur la base aérienne de Richmond, située près de Sydney, dans le sud-est du pays. L'Australie s'est félicitée de cette dernière livraison, qui vient « compléter la modernisation de la flotte d'appareils militaires dédiés au transport aérien », a indiqué le Ministère de la Défense.

Le premier C-27J Spartan a rejoint la Royal Australian Air Force (RAAF) en 2015. L'année suivante, la capacité opérationnelle initiale a été déclarée. La pleine capacité opérationnelle est attendue pour 2019.

Les C-27J Spartan vont permettre de renforcer les capacités de l'Australie pour les missions de transport sur les théâtres militaires. « Le Spartan permet plus de flexibilité pour les opérations militaires. Il permet de se poser sur des terrains plus petits ou non adaptés à nos autres avions de transport, plus larges, comme les C-130J Hercules et les C-17A Globemaster », s'est ainsi exprimée la Ministre de la Défense, Mme Payne.

Les C-27J de la RAAF peuvent également participer à des opérations de largage de parachutistes ou encore mener des missions d'assistance humanitaire ou d'évacuation lors de catastrophes naturelles.

Cet avion de transport militaire peut ainsi emporter jusqu'à 5 tonnes de chargement en soute ou bien 34 passagers. Il peut également accueillir une vingtaine de civières.