L'Australie investit 582 millions de dollars pour ses Wedgetail

Cet appareil « est un Boeing 737-700 modifié, qui inclut un radar à antenne active et 10 consoles de systèmes de mission. C'est l'une des technologies aérospatiales les plus avancées de la force de défense australienne », ajoute-t-il.

L' E-7A Wedgetail « est un radar mobile et un système de gestion du champ de bataille qui permet à la coalition internationale de garder une longueur d'avance sur l'ennemi », déclare le ministre de la défense australien, M Payne.

L'objectif de cette procédure est de garantir l'interopérabilité entre les forces aériennes de Canberra et ses alliés. En l'occurrence, l'Australie, les Etats-Unis et les pays membres de l'OTAN travaillent conjointement au Moyen-Orient au sein de la coalition internationale. Au travers de l'opération OKRA , qui correspond à la contribution australienne, les Boeing 737 AEW&C ont atteint 400 heures de vol au cours de 350 missions.

La modernisation des Boieng 737 AEW&C devrait avoir lieu d'ici mi-2022. Elle concerne les capteurs des aéronefs, la liaison de données tactiques ainsi que les systèmes de communication et de cryptage.

Le ministère de la Défense australien a annoncé le 5 juillet vouloir investir 582M$ pour la modernisation de ses E-7A Wedgetail. Il s'agit de la version dédiée au commandement et à la conduite aéroportée du Boieng 737.

