L'Australie continue d'investir dans sa défense

Le ministère de la défense australien a publié son budget pour la période 2019-2020.

Le 2 avril, le département à la défense australien a annoncé ses ambitions budgétaires pour la période 2019-2020. L'Australie souhaite ainsi continuer d'investir dans sa défense, avec l'objectif affiché de pouvoir consacrer 2% de son PIB à ses dépenses militaires d'ici 2020-2021. Pour l'heure, le département à la défense annonce disposer d'une enveloppe de 38,7 Md$ jusqu'en 2020. Au total, ce sont 175,8 Md$ qui devraient être investis d'ici 2022-2023.

Le budget alloué à la défense permettra de répondre à plusieurs objectifs. D'une part, cela permettra de soutenir le déploiement des forces australiennes sur les théâtres d'opérations extérieures. Actuellement ce sont 2 300 membres de forces australiennes qui sont déployés à travers le monde et plus particulièrement au Moyen-Orient et en Afghanistan. Parmi eux, 400 sont mobilisés au sein de l'opération OKRA, qui traduit la participation australienne à la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis et luttant contre la présence du groupe Etat-Islamique en Iraq.

Par ailleurs, le budget australien permettra également à Canberra de continuer à investir dans la modernisation de ses équipements. L'Australie souhaite ainsi poursuivre son programme d'acquisition de chasseurs de 5ème génération F-35 ainsi que d'avions de surveillance maritime P-8A Poseidon. La surveillance des frontières est un véritable enjeu pour l'Australie, qui mène également de nombreuses missions au-dessus de ses eaux territoriales. En parallèle, Canberra conduit un programme de modernisation pour ses EA-18G et E-7A. Enfin, l'Australie investit massivement dans sa marine et mène un large projet de modernisation de ses moyens, avec l'acquisition de bâtiments à travers un financement évalué à 90 Md$.