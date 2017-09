L'Australie a retiré du service ses drones Heron

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le drone Heron de l'industriel israélien IAI était entré en service en 2009 au sein de la Royal Australian Air Force (RAAF). Il avait été employé de 2010 à 2014 en Afghanistan. Depuis il n'avait plus été déployé. Il était cependant toujours employé en Australie, notamment pour des exercices. En juin 2015 il avait été autorisé à voler dans les espaces aériens civils.

