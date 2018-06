L'ATR 72-600 arrive au Japon

Japan Air Commuter a transformé l'un de ses ATR 42-600 commandé en un ATR 72-600 qui sera livré à la compagnie aérienne d'ici à la fin de cette année.

Après l'ATR 42-600, c'est au tour de l'ATR 72-600 de faire ses débuts au Japon. Et toujours sous la même livrée : celle de Japan Air Commuter (JAC) qui a décidé de transformer l'un de ses huit ATR 42-600 commandés fermes en un ATR 72-600. Ce dernier doit être livré à JAC d'ici à la fin de cette année. Il sera aménagé pour accueillir 70 passagers. JAC exploite d'ores et déjà quatre ATR 42-600. Possible qu'elle décide de convertir les trois autres exemplaires qui lui restent à réceptionner en ATR 72-600. La compagnie aérienne japonaise, dont 60 % du capital sont détenus par Japan Airlines, a également des options et des droits d'achat sur 15 appareils supplémentaires. Le reste du capital de JAC est entre les mains des douze municipalités de l'archipel Amami, dans la préfecture de Kagoshima, à Kyushu. Basée sur l'aéroport de Kagoshima, JAC exploite un réseau de 23 lignes assurées par 97 vols quotidiens et sur des distances courtes.