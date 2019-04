L'ATR 42-600 fait ses débuts aux Etats-Unis

Cliente de lancement des ATR 42-600 aux Etats-Unis, Silver Airways a réalisé son premier vol commercial avec le nouveau turbopropulseur entre Fort Lauderdale and Key West.

La compagnie aérienne américaine Silver Airways vient d'introduire l'ATR 42-600 aux Etats-Unis. Aujourd'hui dotée de trois exemplaires, Silver Airways a réalisé son premier vol avec l'ATR 42-600 entre Key West et Fort Lauderdale. Les turbopropulseurs de 46 sièges vont progressivement remplacer le parc de Saab 340B opérés par le transporteur qui a commandé ferme 20 appareils se répartissant en ATR 42-600 et ATR 72-600. S'ajoutent 30 autres exemplaires potentiels dans le cadre d'accords passés entre Silver Airways, le loueur Nordic Aviation Capital et le constructeur ATR. La compagnie aérienne prévoit de prendre cinq autres ATR 42-600 d'ici à la fin de cette année ainsi que trois ATR 72-600. La totalité de la commande initiale des 20 appareils devrait être en service d'ici 2020.