L'Armée de l'Air reçoit son 13ème A400M

L'Armée de l'Air a annoncé, le 20 décembre, avoir reçu son 13ème A400M. Il s'agit de la deuxième livraison en seulement un mois. En effet, fin novembre, la DGA avait réceptionné le 12ème Atlas destiné à l'Armée de l'Air.

Comme son prédécesseur, ce 13ème appareil est doté de pods de ravitaillement. Il a été réceptionné par la DGA le 30 novembre et remis à l'Armée de l'Air le 19 décembre. Cet A400M MSN65 vient donc renforcer la flotte française, qui devrait être complète d'ici 2019. Ainsi 15 Atlas doivent être livrés à l'Armée de l'Air, « conformément à la LPM 2014-2019 », rappelle le Ministère des Armées.

Développé par Airbus Defence and Space, cet avion de transport militaire est doté de 4 turbopropulseurs. Imaginé pour pouvoir transporter 37 tonnes de fret et pour ravitailler des avions de combat, il répond parfaitement aux besoins des forces françaises, engagées sur différents théâtres d'opération. Il peut ainsi « réaliser l'ensemble des missions liées au transport, notamment les liaisons inter et intra-théâtres, les poser d’assaut sur terrains sommaires, l'aérolargage de personnel et de matériel » mais aussi des opérations d'évacuations sanitaires, précise le Ministère.

En parallèle, l'industriel Airbus sera en train de mener des essais pour développer des capacités de ravitaillement des hélicoptères.