L'armée de l'air indonésienne commande 8 hélicoptères Airbus H225M

Airbus Helicopters a annoncé le 10 janvier avoir remporté un contrat en Indonésie, à travers son partenaire PT Dirgantara Indonesia (PTDI), afin de doter l'armée de l'air de huit hélicoptères H225M supplémentaires. Ces voilures tournantes permettront de renforcer les moyens de recherche et sauvetage au combat de l'armée indonésienne.

Un accord a ainsi été passé entre le Ministère de la Défense indonésien et PTDI. Celui-ci stipule également que PTDI sera chargé de modifier les H225M afin de les adapter aux besoins spécifiques de l'armée de l'air indonésienne. La date de livraison et le montant de cette commande n'ont pas été précisés. L'Indonésie dispose d'ores et déjà de six H225M.

De la famille du Super Puma, l'hélicoptère multirôle H225M est employé par 6 pays à travers le monde et a récemment été commandé par la Hongrie, le Koweït et Singapour. Actuellement 88 machines ont été livrées et la flotte mondiale de H225M cumule 100 000 heures de vol.

