L'Arabie Saoudite intercepte quatre missiles balistiques

Selon la coalition arabe opérant au Yémen, ces tirs avaient pour but de neutraliser le système de Défense Patriot, mais ils ont été interceptés par la Royal Saudi Air Defence Forces (RSADF). En représailles, ce sont les bases houthis, d'où les missiles ont été opérés, qui ont été visées par les forces de la coalition arabe.

Les forces saoudiennes ont intercepté le 28 mars 2017 quatre missiles balistiques provenant du Yémen. Tirés par les rebelles houthis, ils prenaient pour cible deux villes du sud-ouest de l'Arabie Saoudite, Khamis Mushait et d'Abha.

