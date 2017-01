L'Allemagne prolonge le déploiement du Heron en Afghanistan

Le drone Heron de l'armée de l'air allemande a récemment dépassé le seuil des 30 000 heures de vol en Afghanistan selon un communiqué de l'industriel israélien. Le Heron 1 est déployé depuis 2010 à Mazâr-e Charîf, opéré dans le cadre d'un contrat de leasing entre l'IAI et l'Allemagne, impliquant également Airbus DS.



L'Allemagne vient de décider de prolonger le déploiement du Heron en Afghanistan précise IAI, qui vient de signer pour un an de plus, jusqu'en février 2018.



Outre l'Afghanistan, l'Allemagne a déployé trois drones Heron au Mali.