L'Allemagne et les Etats-Unis s'associent pour lutter contre les drones malveillants

Dans le cadre du forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF – Global Counterterrorism Forum), l'Allemagne et les Etats-Unis ont lancé une nouvelle initiative le 13 décembre dernier. Les deux Etats entendent ainsi mettre en avant un ensemble de méthodes permettant aux Etats de se prémunir de la menace posée par l'usage malveillant des drones.

