L'Allemagne et la Norvège rejoignent la flotte européenne de ravitailleurs

L'Allemagne et la Norvège ont signé à Bruxelles un accord (Memorandum of Understanding) s'engageant à acquérir des A330MRTT et à rejoindre le programme MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet).

Progressivement le MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet) prend forme. Ce programme lancé en 2012 par l'Agence Européenne de Défense vise à mettre en place un flotte commune de ravitailleurs en vol Airbus A330MRTT. L'OCCAR est en charge de la phase d'acquisition des appareils. La NSPA (NATO Support and Procurement Agency) sera chargée du soutien des appareils de la flotte.

L'Allemagne et la Norvège ont décidé de rejoindre dans ce projet les Pays-Bas et le Luxembourg. Les quatre états s'engagent à financer l'acquisition et le soutien des A330MRTT qui seront gérés en pool par l'OTAN. Les coûts et le personnel seront répartis en fonction du nombre d'heures de vol requises par chaque pays. Le budget d'investissement oscillera entre 250 millions et un milliard d'euros.

En contre partie les états faisant partie du programme auront un accès exclusif à l'emploi des appareils. Deux appareils ont déjà été commandés et devraient être livrés en 2020. Cinq A330MRTT supplémentaires devraient être prochainement commandés avec une option pour quatre ravitailleurs supplémentaires.

L'A330 MRTT est une version militarisée de l'Airbus A330 commercial. L'appareil est équipé pour le ravitaillement en vol souple et rigide. Il peut aussi être employé pour le transport de personnel et de matériel ou les évacuations médicales.

La France et le Royaume-Uni ont aussi fait le choix de l'A330MRTT. Cet appareil est déjà opérationnel au sein de la Royal Air Force (14 appareils) et l'armée de l'Air doit recevoir un premier exemplaire en 2018 (9 commandés et 12 prévus au total). Ces deux nations n'ont cependant pas choisi de faire partie du MMF. Des voies de coopération pourront peut-être être trouvée ?



L'A330 MRTT a aussi été choisi par les Emirats Arabes Unis (3 avions), l'Arabie Saoudite (6), l'Australie (5 + 2 commandés), la Corée du sud (4 commandés) et Singapour (6 commandés).