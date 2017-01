L'ALFA-ACI change de nom

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'autre nouveauté du 25eme Congrès et la création d'une Commission Caraïbes, réunissant les aéroports de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Barthélémy, et Saint Martin.

L'ALFA-ACI (Association des Aéroports de Langue Française Associés à l'ACI), regroupant 90 opérateurs aéroportuaires, dont le groupe ADP, vient de changer de dénomination. Elle a été officialisée lors du 25eme Congrès de l'association qui s'est déroulée à Fort-de-France du 7 au 10 décembre. L'association s'appelle désormais "Les Aéroports Francophones Associés à l'ACI" et dispose aussi d'un nouveau logo et d'une nouvelle charte graphique.

