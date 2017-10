L'Airbus Beluga XL prend forme à Toulouse

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La mise en service du premier appareil est programmée pour 2019 et l'arrivée progressive des quatre autres permettra de renforcer la capacité de transport entre les sites Airbus dans un premier temps avant de remplacer les A300 Beluga qui seront tous arrêtés de vol à la fin 2025.

L'assemblage du premier Airbus Beluga XL bat son plein à Toulouse. Une autre phase délicate attend les équipes d'Airbus : l'implantation de la porte-cargo réalisée par les équipes de Stelia Aerospace à Rochefort. Stelia Aerospace a aussi réalisé la pointe avant de fuselage équipée de ses systèmes électriques et fluides ainsi que la partie supérieure du fuselage. Quatre autres Airbus Beluga XL suivront progressivement sur la chaîne d'assemblage. Airbus a développé le successeur du Beluga sur la base de l'A330-200 Fret mais avec une longueur hors tout supérieure de 4,3 m en raison d'empennages horizontaux agrandis et assortis de deux dérives auxiliaires. Propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 700, le Beluga XL affiche une masse maxi au décollage de 227 tonnes avec une charge utile limitée à 53 tonnes.

