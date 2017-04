L'Airbus A400 M vole avec un VBCI à son bord

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Cette annonce vient nuancer le rapport du député LR Cornut-Gentille paru le 28 mars dernier. Si l'A400M possède des capacités d'emport moindre que l'An-124, il reste complètement adapté au transport stratégique. L'Armée de l'Air le présente comme ayant été « conçu pour transporter jusqu'à 37 tonnes de matériel et réaliser l'ensemble des missions du transport aérien militaire ». Cela consiste notamment à déplacer les hommes ou du matériel sur les théâtres d'opérations, à effectuer le ravitaillement en vol, l'aérolargage...

Si l'envol d'un VBCI à bord de l'A400M est une première, il a été longuement préparé. Ainsi, en 2014, l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand avait réussi à charger et décharger le blindé de l'A400M. « Une étape importante avant la mise en service opérationnel du premier escadron Atlas de l’Armée de l’Air », avait alors déclaré le ministère de la Défense.

La manœuvre de chargement et de déchargement du blindé de Nexter a été effectuée « par les mécaniciens d'équipage de soute du « Touraine » et par du personnel du 12ème régiment de cuirassiers d'Olivet ».

L'appareil a décollé de la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy, située dans le Loiret, et le vol a duré une heure. L'appareil était piloté par des hommes « de l'escadron de transport 1/61 « Touraine », unité mettant en œuvre le nouvel avion de transport depuis septembre 2014 », rapporte l'Armée de l'Air.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.