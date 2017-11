L'Airbus A350-1000 sera prêt pour Qatar Airways

Le troisième Airbus A350-100 d'essai, MSN065, vient d'achever sa campagne de tests de compatibilité aéroportuaire et des différents systèmes cabine passagers. Qatar Airways doit réceptionner son premier A350-1000 dans quelques semaines.

La double certification de type de la part de la FAA, les autorités américaines de l'aviation civile, et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ne devrait plus tarder, ouvrant la voie à la livraison du premier Airbus A350-1000 à Qatar Airways dans les prochaines semaines. Le troisième Airbus A350-1000 d'essai, MSN065, vient en effet d'achever sa campagne de tests de compatibilité aéroportuaire et des différents systèmes cabine passagers. L'appareil s'est posé à Toulouse, le 1er novembre, en provenance de Barranquilla (Colombie) au terme d'un périple par étapes de 65 200 km durant lequel il aura accumulé 150 heures de vol. Client de lancement de l'Airbus A350-1000, Qatar Airways sera la première à le mettre en service commercial. Comme cela fut le cas pour l'A350-900 réceptionné par Qatar Airways le 22 décembre 2014. De là à ce que la compagnie aérienne décide de prendre son premier A350-1000 le même jour mais trois ans plus tard....

Le MSN065, propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97, est le seul des trois A350-1000 d'essai à avoir été équipé d'une cabine passagers complète pour tester tous les équipements de confort passagers et de travail équipage commercial (offices de bord, toilettes, systèmes de divertissement,....) ainsi que le conditionnement et la circulation d'air, le réglage de la température cabine et des systèmes d'éclairage. Des essais en parallèle à ceux réalisés dans différents aéroports pour valider que l'A350-1000 est bien compatible avec les infrastructures et les différents opérations autour d'un long-courrier : vidage des eaux usées, avitaillement carburant, ravitaillement repas, passerelle d'embarquement,....Des tests de compatibilité aéroportuaire qui n'ont posé aucun problème, les dimensions de l'A350-1000 entrant dans le cadre existant des infrastructures des aéroports.