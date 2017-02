L'Airbus A350-1000 en essais à l'EuroAirport

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'Airbus A350-1000 arrivera depuis Toulouse et fera donc une dizaine d'approches sur la piste principale depuis le Nord, décollant vers le Sud. Puis, l'avion repartira pour Toulouse, propulsé par ses moteurs Rolls-Royce Trent XWB dans une version délivrant 97 000 livres de poussée unitaire.

Spotters à vos appareils. A moins d'un coup de théâtre, un des Airbus A350-1000 d'essais effectuera à partir de ce mardi 14 février après-midi des atterrissages et décollages sur la piste principale Nord/Sud (piste 15) de l'EuroAirport ou aéroport de Bâle/Mulhouse. Des essais qui se poursuivront dans la matinée du mercredi 15 février. Au total, une dizaine d'atterrissages et de décollages est programmée dans le cadre de "trajectoires prédéfinies".

