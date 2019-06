L'Airbus A321neo de la Compagnie prend son envol

Le nouvel appareil a décollé le 6 juin pour son premier vol commercial entre Paris-Orly et New York/Newark.

Le premier vol commercial du nouvel A321neo de la Compagnie, compagnie française de lancement de l'appareil, a été opéré le 6 juin entre Paris-Orly et New York-Newark. Avec l'arrivée de cet appareil, la Compagnie proposera un troisième vol par jour entre Paris et New York et ce, trois fois par semaine en juin, septembre et octobre aux horaires suivants : décollage de Paris-Orly à 19h30 et arrivée à New York à 22h00, retour avec décollage à 23h30 et arrivée à Orly le lendemain à 13h10.

Les passagers, qui monteront à bord des deux Airbus A321neo, pourront expérimenter des sièges "full flat" de nouvelle génération, un système de divertissement intégré et un avion 100% connecté avec un accès internet haut débit illimité, gratuit pour tous.

Le nouvel Airbus A321neo de la Compagnie sera exposé au pavillon Airbus au Salon du Bourget qui se tiendra du 17 au 23 juin 2019.