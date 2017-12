L'Airbus A321neo ACF se prépare à son "roll-out"

Commandé à 175 exemplaires, l'Airbus A321neo ACF devrait réaliser sa sortie d'usine à Hambourg pendant le courant du mois de janvier. Les modifications apportées à l'avion devront ensuite être certifiées.

Selon plusieurs sources concordantes à Hambourg, le "prototype" de l'Airbus A321neo ACF devrait effectuer sa sortie d'usine durant le courant du mois de janvier. L'appareil suivra ensuite un programme de certification pour valider les différentes modifications apportées à l'Airbus A321neo ACF qui a été commandé à 175 exemplaires : Qatar Airways (50), Delta Air Lines (100) et Pegasus Airlines (25). Pour prendre jusqu'à 240 passagers en classe unique, les ingénieurs d'Airbus et de Zodiac Aerospace ont optimisé l'utilisation de la surface à l'arrière de la cabine avion en réorganisant astucieusement l'office et les toilettes. C'est le concept "Cabin Flex". Mais, cela suppose aussi revoir l'implantation des portes d'évacuation pour permettre à 240 passagers de sortir dans les temps imposés par la réglementation FAA et AESA.

Plus de porte n°2, située à l'avant de l'Airbus A321 traditionnel, tandis que la porte n°3 est "reculée" de quatre cadres avec possibilité de "la désactiver" si la compagnie aérienne le juge nécessaire en fonction de son aménagement cabine. Par contre, deux issues de secours apparaissent au-dessus et de chaque côté des ailes. Là encore, les compagnies aériennes auront la possiblité d'activer ou de désactiver deux des quatres portes d'évacuation situées au dessus des ailes en fonction de leur aménagement cabine et de la capacité choisie.

Par exemple, Delta Air Lines a d'ores et déjà annoncé une capacité de 197 passagers répartis en trois classes. La suppression de la porte n° 2 permet aux compagnies aériennes de proposer un produit "Affaires" sans rupture. Un plus dans la perspective de l'Airbus A321neo LR dont la capacité sera transatlantique. L'A321neo ACF sert clairement de base à l'A321neo LR qui compte plusieurs clients européens et américains.