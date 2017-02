L'Airbus A320 fête ses 30 ans

Voici trente ans de cela, le 22 février 1987, le premier Airbus A320 effectuait son baptême de l'air en décollant de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans les transports aériens et l'aéronautique civile, l'emploi de commandes de vol électriques, le minimanche latéral, le cockpit tout écran. A cela s'ajoute un fuselage large pour le confort des passagers -lesquels bénéficient de sièges de 18 pouces soit 45,7 cm-et l'accueil des conteneurs cargo.

Trois décennies plus tard, l'Airbus A320 cumule plus de 13 000 commandes, familles A320ceo et A320neo confondues, et une cadence de production représentant un appareil sortant de la chaîne d'assemblage final toutes les sept heures. Plus de 7 400 appareils de la famille A320 ont été livrés et ces appareils ont transporté plus de 11,5 milliards de passagers.

Le premier Airbus A320 a également vu passer à ses commandes, durant sa carrière sous forme de banc d'essais volant, 110 différents pilotes d'essais d'Airbus, accompagnés par plus de 70 ingénieurs d'essais en vol avec des tâches incluant l'évaluation en vol de 29 différents moteurs, le développement et la certification de nombreux systèmes d'Airbus.

Avant de prendre une retraite méritée, l'A320 numéro un devint "Flight Lab 1" (laboratoire d'essais volant 1) et fut utilisé dans le cadre des programmes de recherches Clean Sky et SESAR.