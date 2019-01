L'Airbus A220 pourra aussi traverser l'Atlantique

Transports Canada vient de certifier les Airbus A220 ETOPS 180 minutes, permettant leur exploitation au-dessus des océans ou dans des régions peu desservies ou éloignées.

Comme prévu, les Airbus A220 pourront aussi faire du transatlantique à l'instar de l'Airbus A321LR. Les plus petits modèles de la famille Airbus, les A220-100 et A220-300, viennent de recevoir la certification ETOPS 180 minutes de la part de Transports Canada. Cette certification démontre que les deux appareils sont en capacité, malgré la panne d'un des deux moteurs, de rejoindre un aéroport ou des aéroports de déroutement sur une distance correspondant à 180 minutes de vol. Les Airbus A220 sont propulsés par des moteurs Pratt & Whitney PW1521/1524G. Les A220 pourront donc relier Londres à New York mais aussi Los Angeles à Honolulu, Séoul à Darwin (Australie), Auckland à Papeete. Pour ne retenir que ces lignes. De quoi donner des arguments supplémentaires aux vendeurs d'Airbus.