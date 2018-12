L'Airbus A220 fait ses débuts en Afrique

Air Tanzania vient de réceptionner son premier Airbus A220. La compagnie aérienne a choisi la plus grande version, l'A220-300.

L'Airbus A220 s'apprête à faire ses débuts en exploitation en Afrique sous les couleurs d'Air Tanzania. La compagnie aérienne a commandé ferme deux exemplaires dans la version de plus grande capacité, A220-300. Air Tanzania a réceptionné son premier Airbus A220 le 21 décembre et le second est attendu au début de l'année 2019. Air Tanzania prévoit d'exploiter ses Airbus A220 sur son réseau intérieur et régional.