L'aéroport de Francfort accélère l'agrandissement du terminal 3

La jetée d'embarquement additionnelle va augmenter la capacité annuelle du terminal de Francfort de quatre à cinq millions de passagers. Quand il sera totalement finalisé, le terminal 3 pourra accueillir 25 millions de passagers. En 2017, Francfort a été le quatrième aéroport le plus fréquenté en Europe, avec un trafic de 64,5 millions de passagers.

Fraport, le gestionnaire de l'aéroport international de Francfort, principal hub de Lufthansa en Allemagne a obtenu une approbation de la ville pour la construction d'une jetée d'embarquement additionnelle (Pier G) à son nouveau terminal 3. Ce dernier, conçu pour désengorger les terminaux existants 1 et 2 doit entrer en service en 2021. Initialement, la construction du Pier G devait n'intervenir que dans un deuxième temps, pour une entrée en service prévue en 2023. Cette construction va être finalement avancée pour faire face à une croissance de trafic très soutenue.

