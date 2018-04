L’aéroport de Bruxelles prêt pour l’A380

C’est arrosé par les pompiers de l’aéroport que l’A380 d’Emirates a rejoint le 19 avril la nouvelle porte d’embarquement à triple passerelles de l’aéroport de Bruxelles. Il n’est pas encore question de vols réguliers à ce stade, mais Brussels Airport entend ainsi se préparer à accueillir des appareils de plus grande capacité dans les meilleures conditions. « Cet équipement nous permettra également l’embarquement en passerelle double sur des gros porteurs tels que l’A330, l’A350, de B777 et le B787, explique Arnaud Feyts, le CEO de l’aéroport. Et puis, surtout, il ne s’agit que de la première étape d’un vaste investissement qui vise à améliorer l’infrastructure de notre jetée B consacrée aux vols hors Shenghen ».

L’aéroport a ainsi lancé un plan d’investissement pluriannuel (2018-2022) de 52 millions d’euros visant à équiper la jetée B de nouveaux ponts d’embarquement. En plus des raffinements technologiques et techniques qui permettent de l’amener à la bonne hauteur, le triple pont dispose également de l’air conditionné, de sorte que les passagers et le personnel pourront effectuer le passage entre l’avion et l'aéroport dans un confort maximal. De larges baies vitrées confèrent à la passerelle une allure moderne et permettent aussi aux passagers de voir de plus près les activités sur le tarmac.