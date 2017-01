L'aéroport de Bordeaux frôle les 6 millions de passagers

Nouvelle année de croissance en 2016 pour l'aéroport de Bordeaux dont le trafic passagers n'est plus loin des 6 millions de passagers après une nouvelle progression de 8,9 % par rapport à 2015. Une croissance portée pour moitié par les 15 nouvelles lignes qui ont été lancées dont dix nouvelles destinations.

Le trafic international s'est montré une fois de plus le plus dynamique avec une hausse de 11,3 % à 2,744 millions de passagers. La progression la plus forte a été réalisée sur l'Europe (+ 12,7 %) avec l'ouverture de nouvelles destinations soleil (Espagne, Maroc) et le renforcement de lignes ou encore l'arrivée de nouveaux opérateurs sur des lignes existantes (Madrid, Barcelone, Marseille, Venise).

Si les Iles britanniques et la péninsule ibérique forment toujours le duo de tête, des destinations comme Venise et Vienne ont enregistré les plus fortes croissances. Un trafic international dynamisé par les compagnies aériennes low cost qui représentent 45 % du trafic total et enregistrent une hausse de près de 16 %.

Pour autant, le trafic intérieur est très loin d'être resté amorphe. Sa progression est de 6,7 % à 2,75 millions de passagers. Il est, par ailleurs, intéressant de constater que sur certaines lignes compagnies aériennes low cost et traditionnelles peuvent cohabiter tout en enregistrant chacunes de conséquentes croissances. C'est le cas des lignes Lyon-Bordeaux, Genève-Bordeaux, Londres/Gatwick-Bordeaux, Amsterdam-Bordeaux, Nice-Bordeaux, Lisbonne-Bordeaux.

Six lignes qui font partie à la fois du Top 10 des destinations régulières et du Top 10 des destinations low cost. Du coup, le groupe Air France/KLM peut afficher 44,3 % de parts de marché, loin devant les 27 % d'EasyJet.