L'aéroport de Bordeaux franchit le cap des 6 millions

L'aéroport de Bordeaux vient de franchir le cap des six millions de passagers, ce 19 décembre. Deux années seulement auront suffi pour gagner un million de passagers supplémentaires. Une croissance qui ne se dément pas depuis 2009 puisque le trafic de l'aéroport de Bordeaux a progressé de plus de 80 % entre cette année là et 2017. L'aéroport de Bordeaux profite donc toujours de deux moteurs : l'international, lui même nourri pour beaucoup par les compagnies aériennes low cost. La dernière en date à s'être installée est Wizz Air. Ce trafic international a bénéficié de 14 ouvertures de lignes et de nouvelles fréquences ou de capacités supplémentaires sur de nombreuses routes existantes. Sur les 14 nouvelles lignes, huit ont été ouvertes par des compagnies aériennes low cost. Le trafic de Volotea a fait bond de 48 % et celui de Ryanair a progressé de 26 %. Enfin, EasyJet, qui est d'ores et déjà le deuxième transporteur de l'aéroport, ouvrira une base au mois de mars prochain.