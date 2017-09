L'accès à Internet à bord, un critère important pour le passager aérien

Selon le cabinet Roland Berger, l'accès à internet est maintenant dans trois principaux critères lors du choix d'un vol, après le prix et les horaires.

L'accès à Internet prend de plus en plus d'importance dans le choix des passagers aériens. Selon une étude récente du cabinet Roland Berger Consulting, il est dans dans les trois principaux critères de choix après le prix et les horaires.

Deux passagers sur trois sont prêts à payer pour avoir un accès à internet en vol. Par le biais des revenus additionnels (ancillary revenues), les compagnies aériennes proposant ce service pourraient accroître leurs revenus jusqu'à 4 euros par passager. En détail, Roland Berger estime que les compagnies aériennes pourraient gagner des revenus en ligne d'environ 1,20€ par passager sur les itinéraires de courte distance et d'environ 3,60€ pour les vols long-courrier. A moyen terme, Internet à bord servira de canal de vente additionnel, au travers duquel les clients pourront faire du shopping, acheter un surclassement ou utiliser les miles.

L'étude cite encore un sondage Inmarsat de 2016, mettant en lumière que beaucoup plus de passagers (54%) préféreraient Internet en vol, aux repas (19%). Les deux tiers des répondants seraient même prêts à payer pour l'accès à Internet.