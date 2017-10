L'A350 bientôt sur les routes transatlantiques de Delta

A compter du 31 mars 2018, Delta déploiera l'Airbus A350-900 entre Détroit et Amsterdam Schiphol, pour un des quatre vols quotidiens exploités entre les deux destinations. Amsterdam sera la première destination transatlantique pour l'A350 de Delta. Avec Amsterdam, Delta proposera au total cinq itinéraires internationaux au départ de Détroit à bord de l'A350. Les premiers entreront en service dès le 30 octobre entre Détroit et Tokyo-Narita, avant de s'envoler vers Séoul et Pékin, les 18 novembre et le 17 janvier respectivement.

A noter que l'A350 proposera la toute nouvelle suite Delta One (classe affaires), le nouvelle cabine Delta Premium Select et une cabine principale optimisée. Delta est le transporteur américain de lancement de l'Airbus A350. Les Delta One proposent à 32 passagers une suite avec porte coulissante, lit plat et accès direct au couloir, de plus grands écrans de divertissement à bord et des oreillers en mousse à mémoire de forme. La Premium Select quant à elle propose plus de confort avec un pitch (écartement entre les sièges) de 96,5 cm, une largeur de siège de 47 cm et une inclinaison allant jusqu'à 17,8 cm, avec un repose-jambes et un repose-têtes ajustable. A noter que l'appareil sera équipé d'un accès internet en bande 2Ku, avec un accès gratuit pour les passagers au services de messagerie iMessage, WhatsApp et Messenger via Facebook.