L'A350-900ULR commence sa campagne de vols tests

C'est parti. L'avion qui va pouvoir réaliser le plus long vol commercial du monde a débuté sa campagne de vols tests. L'A350-900 ULR doit normalement débuter son exploitation au cours de la seconde moitié de l'année 2018 chez Singapore Airlines, sa compagnie de lancement.

L'appareil motorisé par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB va devoir opérer quelques vols pour les modifications opérées sur la version standard de l'A350-900 soient certifiées. L'A350-900ULR a un rayon d'action total de 9700 miles nautiques (près de 17 965 kilomètres). Cette capacité est rendu possible par l'emport de 24 000 litres de kérosène supplémentaires (pour arriver à un total de 165 000 litres), mais sans pour autant utiliser des réservoirs supplémentaires. L'emport supplémentaire est notamment obtenu grâce à des capacités libérées dans les ailes.

Avec une masse maximum au décollage (MTOW) de 280 tonnes, l'A350-900ULR sera en mesure de voler plus de 20 heures non stop. Singapore Airlines, qui doit encore recevoir 67 A350-900 (en plus des 21 qu'elle a déjà reçus), recevra parmi ceux ci sept A350-900 en version ULR. La compagnie asiatique prévoit ainsi de lancer une ligne directe Singapour-New York qui a la date de son lancement sera le plus long vol commercial jamais réalisé avec un total de 19 heures. Qantas, quant à elle est aussi intéressée à lancer un vol Sydney-Londres de 20 heures et 20 minutes. Et d'après de nombreuses sources, plusieurs compagnies chinoises auraient aussi signifier leur intérêt pour la version à très long rayon d'action de l'A350-900.