L'A321LR effectue son vol test transatlantique

L'A321 LR a déjà reçu une centaine de commandes. La première compagnie qui devrait recevoir livraison est le transporteur low cost danois Primera Air. A compter de la fin de l'année 2018, elle doit recevoir 10 Airbus A321neo, dont deux en version LR. A date, la compagnie ayant le plus grand nombre d'A321 LR en commande est la low cost Norwegian Air, qui en attend 30 dont la livraison doit s'étaler à partir de 2019.

Pour mémoire, l'A321 LR est une version à long rayon d'action qui permet l'emport d'un troisième réservoir additionnel (alors que l'A321neo peut déjà en avoir un ou deux supplémentaires en fonction des demandes des compagnies). Cette option nécessite des renforts structurels au niveau de la voilure et du caisson centrale de voilure. La masse maximale au décollage peut atteindre 97 tonnes pour l'appareil, contre 93,5 pour un A321neo standard. Quand il est en configuration maximum avec les trois ACT ("additional center tanks"), l'A321 LR peut atteindre un rayon d'action de 4000 miles nautiques ou 7400 kilomètres. En termes de capacité, l'A321 peut transporter 206 passagers dans un aménagement bi-classe standard ou 240 passagers en configuration monoclasse.

