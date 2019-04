L-3 et AVX présentent leur concept pour le futur hélicoptère de l'US Army

AVX Aircraft Company et L3 Technologies ont présenté leur concept d'hélicoptère co axial conçu pour le programme de futur hélicoptère d'attaque et de reconnaissance de l'US Army (FARA : U.S. Army Future Attack Reconnaissance Aircraft).

Le concept a été baptisé Compound Coaxial Helicopter (CCH). Il s'agit d'un appareil doté d'un rotor contrarotatif est de deux moteurs propulsifs. Selon ses concepteurs, ce concept est équipé de commandes de vol électriques. L'appareil est imaginé pour pouvoir être transporté dans un C-17 ou pour embarquer sur un destroyer de l'US Navy. Tous les systèmes sont conçus selon une logique d'architecture ouverte.

L'US Army prévoit de sélectionner deux concepts pour le programme FARA d'ici mars 2020. Les sociétés sélectionnées développeront chacune un prototype qui devrait voler d'ici 2023.

Le programme FARA doit permettre de remplacer les AH-64 Apache. Une partie de cette flotte a déjà été modifiée pour compenser le retrait des hélicoptères de reconaissance OH-58 Kiowa. Le futur hélicoptère devra pouvoir atteindre la vitesse maximale de 378 km/h. L'appareil devra pouvoir réaliser certaines missions sans pilote à bord et devra disposer de moyens de communication lui permettant de contrôler des drones.

L'US Army a aussi un programme pour remplacer l'UH-60 Black Hawk baptisé "Future Long-Range Assault Aircraft" (FLRAA).Le tout s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Futur Vertical Lift" de l'US Army