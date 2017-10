Korean Air et Boeing s'associent pour la modernisation des Chinook

A l'occasion du salon ADEX, les entreprises Korean Air et Boeing ont signé un protocole d'entente. A travers ce partenariat, les deux industriels espèrent pouvoir remporter le contrat de modernisation des Chinook coréens.

Avec la signature de ce MoU, les deux entreprises affichent leur ambition pour les Chinook coréens. Elles souhaitent « collaborer techniquement sur les améliorations à apporter au design, aux essais en vol et à la navigabilité de l'appareil », rapporte Korean Air dans un communiqué. Au-delà de la modernisation des hélicoptères Chinook coréens, Korean Air et Boeing entendent développer un partenariat de long terme en s'associant également pour la modernisation d'autres matériels des forces armées sud-coréennes.

Korean Air est une compagnie aérienne ayant développé une filiale dédiée à la maintenance et à la construction de pièces aéronautiques. L'entreprise « apporte une contribution significative à l'armée coréenne à travers une maintenance régulière et une amélioration des capacités opérationnelle ». Korean Air a d'ores et déjà participé à la maintenance de plusieurs appareils militaires, tels que des CH-47, des CH-53, des C-130, des C-130J... La compagnie se charge également de la maintenance de sa flotte civile et a offert ses services « à plus de trente compagnies aériennes à travers le monde », décrit-elle.

Boeing, de son côté, est le constructeur du Chinook, hélicoptère lourd imaginé pour des missions de transport. « L'Armée et l'Air Force coréennes utilisent le Chinook pour des missions de recherche et sauvetage ainsi que de transport de troupes et d'artillerie », déclare Korean Air. Le programme de modernisation de ces voilures tournantes a pour but de développer les capacités opérationnelles des appareils.