Korean Air doit réceptionner 7 Bombardier CSeries en 2017

Malgré un résultat d'exploitation positif, Korean Air vient une nouvelle fois d'accuser une lourde perte nette sur son exercice 2016. Pas moins de 490 M$. Deux facteurs : la dépréciation de la monnaie sud-coréenne vis à vis du dollar et les intérêts de la dette. Cela n'empêche pas la compagnie aérienne de continuer à réceptionner des avions neufs. Korean Air réceptionnera en effet 16 avions cette année dont sept Bombardier CSeries CS300. Les autres se répartissent en trois Boeing 747-8 Intercontinental, cinq Boeing 787-9 et un Boeing 777 Fret.

A elle seule, Korean Air représentera 23 % du total des livraisons des Bombardier CSeries en 2017 puisque le constructeur canadien en annonce 30 pour cette année. Korean Air a commandé ferme dix Bombardier CS300, la version de plus grande capacité, auxquels s'ajoutent dix options et des droits d'achat sur dix autres exemplaires.

Autre gros client des Bombardier CSeries : Swiss qui a reçu son cinquième exemplaire le 30 décembre dernier et qui en attend pas moins de 12 autres en 2017, en version CS100 et CS300. Swissair et Korean Air représenteront donc les deux-tiers des livraisons annoncées par Bombardier pour cette année.