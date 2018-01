Korean Air a déménagé au terminal 2 de Seoul-Incheon

La compagnie coréenne opère ainsi sous le même toit que ses partenaires de Skyteam : Delta Air Lines, Air France et KLM.

Le tout nouveau terminal 2 de l'aéroport de Seoul-Incheon a débuté ses opérations le 18 janvier 2018. Korean Air a donc déménagé ses opérations du terminal 1 au terminal 2 et peut ainsi garantir une expérience plus harmonieuse à ses passagers en opérant dans le même terminal que ses partenaires de Skyteam : Delta Air Lines, Air France et KLM. Le nouveau terminal 2 facilite notamment les correspondances des deux vols quotidiens opérés par Korean Air et Air France entre la France et la Corée.

Le nouveau terminal dispose par ailleurs de tous nouveaux postes d'inspection-filtrage, qui permettent de réduire de 20 minutes le temps nécessaire pour les formalités d'enregistrement, d'immigration et de correspondance.

Korean Air dispose aussi dans le terminal 2 d'un tout nouveau salon d'enregistrement "Premium check-in Lounge" regroupant toutes les prestations d'enregistrement, de gestion des bagages, d'immigration, avec un cocktail d'accueil proposé aux passagers en attente.

Après l'enregistrement, les passagers peuvent apprécier le confort d'un salon d'une capacité de 30 places réservé aux passagers de première classe, deux salons de 200 et 400 places réservés aux passagers de classe Prestige (affaires) et un salon dédié aux passagers les plus fréquents de Korean Air ("high milers").