KLM UK Engineering et WestJet signent un nouveau contrat

Quelques semaines après avoir signé avec AFI KLM E&M une lettre d'intention (LOI) pour le support de ses moteurs GEnx, la compagnie canadienne élargit son partenariat avec le réseau MRO mondial au domaine de la maintenance en ligne 737.

KLM UK Engineering confirme un nouveau contrat avec WestJet. KLM UK Engineering a débuté le support de maintenance en ligne avec WestJet pour leur flotte de Boeing 737 à Glasgow à compter du mois d'avril 2019.

Avec la compagnie régionale de WestJet, WestJet Encore, WestJet offre des services réguliers vers plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et vers plus de 175 destinations dans plus de 20 pays grâce à nos partenariats aériens.