KLM UK Engineering et West Atlantic UK prolongent leur contrat de grand entretien

KLM UK Engineering, spécialisé dans la maintenance sur flottes régionales et monocouloirs tels que Boeing 737, Embraer 170/190, BAe146/Avro RJ, Fokker 70/100 et sur la famille Airbus A320, prolonge son contrat avec West Atlantic UK Limited. KLM UK Engineering commencera en février 2019 les visites de maintenance avion sur la flotte de Boeing 737 Freighter de West Atlantic UK Limited, faisant suite au contrat initial débuté en janvier 2018.



West Atlantic UK Ltd appartient au groupe West Atlantic, qui est l'un des plus grands opérateurs européens de fret avec des clients dans toute l'UE. La compagnie britannique exploite une flotte de 18 cargos Boeing 737-300 & 400, et est la compagnie de lancement du 737-800BCF (Boeing Converted Freighter), dont elle a reçu le premier de quatre appareils au début de 2018.



KLM UK Engineering Limited est un fournisseur MRO sur les flottes régionales et monocouloir, détenu à 100% par KLM et membre du réseau MRO d'AFI KLM E&M. KLM UK Engineering propose des services incluant la maintenance en base, la maintenance en ligne, la vente d'équipements, la formation technique et la désaffectation sur les Boeing 737, les Airbus A320, les Embraer E170/190, les Fokker 70/100 et les BAe 146/Avro RJ.

KLM UKE est basé depuis 40 ans sur l'aéroport international de Norwich, emploie plus de 350 collaborateurs et dispose d'un réseau de stations de maintenance en ligne à travers le Royaume-Uni.