KLM UK Engineering et BA CityFlyer signent un nouveau contrat de support de maintenance en ligne

Comptant parmi les leaders européens sur le marché des appareils régionaux et monocouloir, et disposant d'une expertise mondialement reconnue sur les Boeing 737, Embraer 170/190, BAe146/Avro RJ, Fokker 70/100 et la famille Airbus A320, KLM UK Engineering débutera la mise en oeuvre de ce contrat de maintenance en ligne avec BA CityFlyer à Glasgow sur sa flotte Embraer, à compter du mois d'avril 2019.



Lancée le 5 mars 2007, BA CityFlyer est une filiale à 100 % de British Airways qui exploite un réseau de services intérieurs britanniques et européens à partir de l'aéroport de London City.

BA CityFlyer exploite actuellement une flotte de 21 appareils comprenant des Embraer 170 de 76 places et des Embraer 190SR de 98 places, à la suite d'une expansion récente de la flotte. BA CityFlyer exploite également une variété de services de charter depuis les aéroports britanniques pour le compte d'autres compagnies aériennes, de voyagistes et de clients privés.