Kestrel Eye : Un micro satellite pour l'US Army

Un capteur champs large qui devraient offrir une image plus globale du champs de bataille que les drones souvent qualifiés de capteurs champs étroits. Ces derniers ont cependant l'avantage de leur persistance en vol tandis que le satellite ne passe que temporairement au dessus de la zone concernée. Le coût limité du Kestrel Eye (Moins de 2M$ par satellite) permet cependant d'envisager le déploiement en simultané de plusieurs engins afin de garantir une couverture permanente d'une zone. L'état major tactique en liaison avec le Kestrel Eye pourra à la fois recevoir des données mais aussi orienter l'appareil en fonction de ses besoins. L'USASMDC explique ainsi vouloir étendre à l'espace le champs d'action des véhicules non habités déjà largement employés sur les théâtres d'opération.

Le Kestrel Eye est un satellite d'environ 50 kg dotée d'une charge utile électro optique et d'une durée de vie d'environ un an. Ce satellite bas coût pourra être relié directement à un centre de commandement du niveau brigade de l'US Army. Il pourra ainsi fournir en temps réel des images satellites afin de renseigner les troupes au sol sur l'évolution de la situation tactique. L'idée est de s'affranchir de la chaine traditionnelle de renseignement en permettant à un échelon assez bas de commandement de disposer directement d'images prises depuis l'espace.

Un satellite pour une brigade. C'est le concept d'emploi du démonstrateur de micro satellite qui vient d’être activé par l'US Army Space and Missile Defense Command (USASMDC).

