Kazakhstan : un C295 pour le contrôle des frontières

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le montant de ce contrat n'a pas été dévoilé, ni même la date de livraison de l'appareil. On sait cependant que le contrat contient également un volet formation et soutien. Avec l'arrivée de ce nouvel avion, la flotte de C295 mise en œuvre au Kazakhstan s'élèvera à neuf appareils.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

DIRECTEUR COMPTABLE ET FINANCIER (H/F)

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.